Se telefonando: l’Inter si affida a Pepe per liberarsi di Joao Mario

Inter: ultime ore per provare a cedere Joao Mario. Per il portoghese potrebbe risultare decisivo l’intervento dell’amico Pepe nel convincerlo ad accettare il Besiktas

Non si può certo dire che l’Inter non c’abbia provato in ogni modo a vendere Joao Mario: il centrocampista portoghese, ormai ai margini della rosa di Luciano Spalletti, è da mesi un fardello (anche e soprattutto in termini di ingaggio) di cui i nerazzurri farebbero volentieri a meno. Dopo l’esperienza in prestito la scorsa stagione, da gennaio in poi, al West Ham, per Joao di manifestazioni di interesse concrete ce ne sarebbero state. Nessuna però – evidentemente – tra quelle che il portoghese, voglioso di tornare in Premier League (dove il mercato tuttavia è chiuso già da quasi tre settimane), avrebbe particolarmente grado. Prima un sondagio dalla Spagna targato Betis Siviglia, poi quello del Rubin Kazan in Russia ed ora, sembrerebbe, più di un’offerta da alcuni club turchi.

Su uno di questi farebbe parecchio affidamento l’Inter per provare a vendere Joao Mario: il Besiktas. Complice anche e soprattutto l’intermediazione di Pepe, difensore ex Real Madrid e connazionale, ma soprattutto amico, del centrocampista interista, da un paio di stagioni circa in forza nella squadra di Istanbul. Pepe avrebbe già telefonato a Joao Mario per provare quantomeno a convincerlo ad accettare la destinazione Besiktas: potrebbe essere l’ultima possibilità di trovare spazio lontano dall’Italia (dove ha già candidamente ammesso di non voler rimanere) per l’ex talento portoghese, ridotto ormai a comprimario in una squadra in cui da qui ai prossimi mesi di spazio per lui potrebbe essercene ben poco.