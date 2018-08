Salvo sorprese dalla Andalusia, Joao Mario rimarrà all’Inter, considerato che ha rifiutato tutte le ipotesi turche

L’Inter si sta rassegnando a tenere Joao Mario. Ormai, mancano solo tre giorni prima della chiusura del mercato nei principali campionati europei e salvo un miracolo, il portoghese non sarà ceduto. L’ex Sporting Lisbona, ha rifiutato tutte le piste turche possibili, le quali rappresentavano ghiotte occasioni per venderlo. Nonostante il prestito semestrale londinese, nessun club è veramente intenzionato a prendere, anche solo in prestito, le prestazioni del campione europeo 2016. Proprio agli Europei di due anni fa Joao Mario aveva mostrato tutto il suo valore, poi non confermato in Serie A.

Salvo operazioni dell’ultima ora, l’unica squadra interessata al lusitano pare il Betis Siviglia, solo se saltasse l’operazione per Rafinha, anche lui ex nerazzurro. Il club milanese, sembrerebbe intenzionato ad integrarlo in rosa, tant’è che è stato già convocato per la partita contro il Torino. Tuttavia, il 25enne non dovrebbe far parte della rosa della Champions League, visto che l’Inter avrà la rosa di soli 20 elementi, per via delle sanzioni del fair play finanziario.