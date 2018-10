Joao Mario incredulo: «Nemmeno io mi aspettavo di giocare»

Joao Mario, centrocampista dell’Inter, ha parlato dopo la vittoria in casa della Lazio, sua prima presenza stagionale

Il centrocampista dell’Inter, Joao Mario, è entrato in campo dall’inizio nel corso della sfida tra Lazio e Inter. Mossa a sorpresa di Luciano Spalletti per rimpiazzare l’infortunato Radja Nainggolan. Joao era finito nel dimenticatoio dopo un’estate passata a cercare una nuova sistemazione. L’Inter non è riuscito a piazzare il suo esubero e il giocatore si è allenato con il gruppo nerazzurro ma senza mai scendere in campo. Prima di ieri.

J. Mario ha parlato a Sport Mediaset dopo la sfida tra Lazio e Inter: «Se sapevo di giocare? Sono rimasto sorpreso anche io – ha detto il portoghese – Il mister dice sempre di farsi trovare pronti e io l’ho fatto. Sono contento perché abbiamo vinto una partita non semplice, contro una squadra forte. Abbiamo fatto una bella partita e sono felice. Voglio ringraziare i tifosi per gli applausi, voglio continuare a fare bene con fiducia. Scudetto? Spero di vincerlo con l’Inter».