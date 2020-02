Joao Pedro è rammaricato per il pareggio contro il Parma. Ecco le parole dell’attaccante brasiliano dopo la gara – VIDEO

JOAO PEDRO – «La perdita di Kobe Bryant è stata un duro colpo. Non solo perché è stato un grande giocatore di basket, ma uno sportivo e un vincente anche fuori dal campo. Tutti quelli che seguono il basket e lo sport sono rimasti shockati per un po’ di giorni. Noi siamo stati superiori, loro hanno fatto una partita fisica, noi abbiamo messo intensità e qualità. Si può fare sempre qualcosa di più, non solo difensivamente, ma anche offensivamente. Siamo sulla strada giusta, la squadra ha dimostrato di essere tornata».