Elkann, orgoglio Juve: «La partita col Real non cambia nulla»

Il numero uno di Exor ha parlato dell’eliminazione della Juventus dalla Champions League. Ecco le parole di John Elkann

Real Madrid–Juventus la partita dell’orgoglio juventino: è questo il pensiero di John Elkann, presidente di Fiat Chrysler Automobiles, FCA Italy, presidente ed amministratore delegato della Exor, la finanziaria che controlla anche la Juventus. Il patron bianconero ha parlato in conferenza stampa dopo le assemblee di FCA, CNH e Ferrari ad Amsterdam ed è tornato sulla notte del Bernabeu.

Secondo il rampollo di casa Agnelli, la Juventus non deve chinare la testa ma deve guardare alla sfida del Bernabeu con orgoglio perché pochissime squadra hanno dimostrato di poter realizzare 3 gol al Real Madrid: «Quella di Madrid è stata una notte di grande orgoglio per i tifosi juventini perché bisogna guardare quello che è stato fatto in campo. La partita non cambia nulla: la Juve ha dimostrato di essere in grado di vincere 3-0 partendo da uno 0-3, ha dimostrato di essere una delle poche in grado di poterlo fare».