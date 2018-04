Il Napoli mette in mostra i suoi gioielli e all’estero piacciono i giocatori azzurri. Jorginho è finito nel mirino di Manchester City e Manchester United

Il Napoli gioca bene e mette in mostra i suoi talenti. Uno su tutti è Jorginho, il cui futuro sotto al Vesuvio è sempre più a rischio. Le ultime notizie in arrivo dall‘Inghilterra, per la precisione dal Sun, non sono di buon auspicio per i tifosi azzurri. Il centrocampista piace al Manchester City e al Manchester United, le due società mancuniane sono pronte a sfidarsi un bel derby di mercato per lui. L’impressione è che l’ex del Verona possa davvero andarsene in estate, quando il Napoli probabilmente punterà molto su Lucas Torreira, possibile arrivo dalla Sampdoria.

Il Manchester City e il Manchester United si sono messe sulle tracce di Jorginho qualche mese fa e, nel tempo, il loro interesse è cresciuto. Si i Citizens che i Red Devils hanno intenzione di fare sul serio, anche se finora non è arrivata nessuna offerta sul tavolo di De Laurentiis e di Giuntoli. Stando alle voci, pare che Jorginho preferisca la squadra di Guardiola, ma in realtà è lo United a premere di più. Fellaini e Carrick diranno addio, Mourinho dovrà sostituirli e pensa proprio al regista del Napoli. La Premier League chiama, Jorginho deve rispondere.