José Morais (vice di Mou all’Inter) rilancia: «Messi all’Inter? Possibile» – VIDEO

Josè Morais, vice di Josè Mourinho ai tempi dell’Inter, ha parlato dell’ipotesi di vedere Lionel Messi in nerazzurro. Queste le sue parole.

«Penso che sia possibile che Messi vada all’Inter. Vuoi sapere perché? Per la presenza di Zanetti, è come un magnete per i giocatori argentini. Per un giocatore argentino andare a giocare nell’Inter è come tornare a casa. La mia sensazione è che sia un club che ha un feeling speciale con gli argentini, anche grazie a quello che ha fatto Zanetti nel club. Ho questa sensazione perché tutti gli argentini che sono andati all’Inter erano giocatori straordinari e hanno fatto la fortuna del club. Credo che la stessa cosa possa accadere con Messi».