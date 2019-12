Junior Firpo avvisa l’Inter: «Siamo il Barcellona, giochiamo per vincere»

Inter, nessuno sconto: Junior Firpo è certo che il Barcellona non si tratterrà in Champions League contro i nerazzurri

Junior Firpo, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Barcellona, ha lanciato un messaggio chiaro ai nerazzurri. Ecco il commento del giocatore dei catalani, già qualificati agli ottavi, sulla partita.

«Noi giochiamo tutte le partite per vincere, siamo il Barcellona e affrontiamo le partite per vincere. Anche se ci sono giocatori che non hanno giocato tanto, abbiamo il diritto di far giocare tutti per far godere a tutti la Champions».