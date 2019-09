JURIC: «Buona prestazione, siamo stati sfortunati» – VIDEO

Ivan Juric analizza la sconfitta maturata all’Allianz Stadium tra la Juve e il suo Hellas Verona. Ecco le sue parole – VIDEO

(dal nostro inviato all’Allianz Stadium) – Ivan Juric può essere soddisfatto della buona prova offerta dal suo Hellas Verona, nonostante la sconfitta contro la Juventus nell’anticipo di sabato all’Allianz Stadium.

«Siamo in un brutto momento perché non prendiamo punti. Abbiamo fatto una buona prestazione, siamo stati sfortunati», ha ammesso Juric al termine della gara in zona mista. Partita da archiviare, ora testa all’Udinese per i gialloblù.