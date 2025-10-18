 Juric: «Lazio con tanti infortuni? Anche l'Atalanta. Ecco come stano De Ketelaere e Scamacca»
Atalanta News

Juric: «Lazio con tanti infortuni? Anche l’Atalanta. Ecco come stano De Ketelaere e Scamacca»

Ivan Juric, tecnico dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Serie A con la Lazio.

COMPLEANNO ATALANTA – «E’ stata una bella festa, soprattutto nel vedere questo entusiasmo visto il compleanno dell’Atalanta. Domani i tifosi ci daranno una grande spinta».

EQUILIBRIO – «Ci stiamo evolvendo su certe cose. Riuscire a rubare palla il prima possibile e attaccare, ma anche quando la squadra si abbassava tendeva sempre a colpire al momento giusto».

TANTI INFORTUNI NELLA LAZIO – «Bisogna considerare che noi abbiamo fuori Kolasinac, Kossounou, Bellanova. Scamacca non è al meglio, Zalewski è appena rientrato. Loro comunque hanno tantissimi giocatori che possono compensare certe assenze».

FIRMARE PER UN PARI – «No, in passato ci sono state tante belle sfide. La Lazio è una squadra di grande qualità e hanno anche grandissima velocità e possono risultare pericolosi».

DE KETELAERE – «Prima punta? Per me la priorità è che ritorni ai suoi livelli. Prima dell’infortunio era un giocatore molto intenso: voglio ritrovare la miglior versione di De Ketelaere».

SCAMACCA – «Deve ritrovare la condizioni giuste. Ha ripreso ad allenarsi in gruppo. Poi valuteremo in vista del match e anche nelle prossime partite».

TANTI INFORTUNI – «Accadono per tutta una serie di ragioni. Bisogna curare diversi aspetti: soprattutto quando ci sono tante partite di fila. La gestione dei carichi di lavoro sarà fondamentale».

DE KETELAERE E LOOKMAN- «Valuteremo anche perché bisognerà capire le loro condizioni visti gli ultimi allenamenti».

