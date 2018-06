Il giocatore ha già sostenuto le visite mediche ma non è arrivato ancora un comunicato: perché la Roma non ufficializza Justin Kluivert?

La Roma ha piazzato tre colpi sul mercato (Cristante, Ante Coric e Marcano) e ha il quarto in canna. Justin Kluivert non può ancora essere considerato a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Roma ma mancano solo i dettagli. Il calciatore olandese è arrivato in Italia circa una settimana fa per sostenere le visite mediche ma dopo i test a Villa Stuart non è andato in sede per firmare il contratto ufficiale, la Roma non ha annunciato il suo acquisto con un video virale su Twitter. Perché?

Secondo Il Romanista, l’affare non è in discussione e non sembrano esserci problemi all’orizzonte. Potrebbe essere una scelta per rendere meno rigido l’Ajax nella trattativa per Ziyech ma da Trigoria giurano che i due affari sono slegati tra loro. L’acquisto di Kluivert deve essere ancora perfezionato al 100% perché si stanno limando ancora gli ultimi dettagli. L’affare, come detto, non sembra essere a rischio. Trattare con gli olandesi è sempre difficile e le parti stanno discutendo delle modalità e delle garanzie di pagamento (gli olandesi pretendono sempre chiarezza e certezza quando si tratta di incassare del denaro).