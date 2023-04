Juve, Allegri: «Formazione con la Lazio? Ancora non ho deciso niente. Pogba e Bonucci...»

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro la Lazio

VLAHOVIC IN PANCHINA – «Non ho ancora deciso niente, deciderò dopo l’allenamento. Devo vedere Pogba, Bonucci, che han lavorato con la squadra. Devo vedere chi ha recuperato dalla partita di martedì. Iling e Barrenechea non saranno della partita perché ieri han giocato con la Next Gen, vincendo una partita importante e questo dimostra l’importanza della Next Gen. La partita di ieri li ha fatti crescere sotto l’aspetto mentale. L’altro giorno mi son fatto tirare fuori statistiche del Real Madrid e del Barcellona e ho visto tutte le loro presenze: Carvajal ha 103 partite nella seconda squadra, in Italia siamo indietro bisogna accelerare».

