Juve, assalto programmato a Zaniolo in estate: le ultime

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Zaniolo Juve: appuntamento fissato per la prossima estate con la Roma. I bianconeri puntano forte sul giocatore giallorosso

Il nome di Nicolò Zaniolo continua a gravitare con un’insistenza sempre maggiore in orbita Juve in vista della prossima stagione. Anche gli ieri, sia su sponda bianconera che su quella giallorossa, si è tornato a parlare del possibile affare.

Entrambe le parti in causa hanno tagliato corto e rimandato il discorso in estate ma, secondo quanto riportato da Tuttosport, è fuori discussione il fatto che il trequartista della Roma piaccia e non poco dalle parti della Continassa. I bianconeri sarebbero addirittura disposti a giocarsi le carte McKennie e Kean per tentare i giallorossi.