Juve, Assemblea dei soci: approvato il bilancio, eletto il nuovo CdA

Giornata importante in casa Juve con l’Assemblea dei soci e il nuovo Consiglio d’Amministrazione. Il comunicato

Assemblea ordinaria degli azionisti e Consiglio d’Amministrazione in casa Juve. La Juve ha approvato il bilancio esercizio al 30 giugno 2018, chiuso con una perdita netta di € 19,2 milioni coperta mediante utilizzo degli Utili portati a nuovo, ha nominato gli Amministratori ed il Collegio Sindacale per i prossimi 3 esercizi e ha confermato Andrea Agnelli Presidente e Pavel Nedved Vice Presidente nel CdA. questo il comunicato: «L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Juventus Football Club S.p.A., riunitasi oggi a Torino sotto la Presidenza di Andrea Agnelli, ha approvato il bilancio di esercizio al 30 giugno 2018 che si è chiuso con una perdita netta di € 19,2 milioni (utile di € 42,6 milioni nell’esercizio 2016/2017) coperta mediante utilizzo degli Utili portati a nuovo. Conseguentemente non sono stati deliberati dividendi. L’Assemblea ha inoltre determinato in 9 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, nominando amministratori Andrea Agnelli, Maurizio Arrivabene, Paolo Garimberti, Assia Grazioli-Venier, Caitlin Hughes, Daniela Marilungo, Pavel Nedved, Francesco Roncaglio ed Enrico Vellano. Gli amministratori Paolo Garimberti, Assia Grazioli-Venier, Caitlin Hughes e Daniela Marilungo hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza. – È stato altresì nominato il Collegio Sindacale, composto da Paolo Piccatti (Presidente), Silvia Lirici e Nicoletta Paracchini. Sindaci supplenti sono stati nominati Roberto Petrignani e Lorenzo Jona Celesia. Il Presidente del Collegio Sindacale e i Sindaci effettivi hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza».

« L’Assemblea ha infine approvato la Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del D.Lgs. 58/98. Al termine dell’Assemblea si è riunito il Consiglio di Amministrazione che ha confermato Andrea Agnelli Presidente e Pavel Nedved Vice Presidente conferendo loro analoghi poteri gestionali. Ha inoltre confermato nell’incarico di presidente del J Museum Paolo Garimberti. Dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza degli amministratori Paolo Garimberti, Assia Grazioli-Venier, Caitlin Hughes e Daniela Marilungo, il Consiglio ha designato quale Lead Independent Director Paolo Garimberti e provveduto alla nomina dei seguenti Comitati: Comitato per le nomine e la remunerazione composto da Paolo Garimberti (Presidente), Assia Grazioli Venier e Caitlin Hughes; Comitato controllo e rischi composto da Daniela Marilungo (Presidente), Paolo Garimberti e Caitlin Hughes. È infine stato confermato l’Organismo di Vigilanza (ai sensi del D.Lgs. 231/2001), composto da Alessandra Borelli, Guglielmo Giordanengo e Patrizia Polliotto».