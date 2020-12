All’Allianz Stadium, il match valido per la 12ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Juve e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

All’Allianz Stadium Juve e Atalanta si affrontano nel match valido per la 12ª giornata della Serie A 2020/21.

Sintesi Juve Atalanta 0-0 MOVIOLA

1′ Calcio d’inizio – Si parte allo Stadium

3′ Punizione Malinovskyi – Non inquadra la porta il centrocampista dell’Atalanta da oltre 30 metri

5′ Tiro Ronaldo – Che occasione per la Juve! Si addormenta inspiegabilmente Romero che si fa bruciare da Morata. Pallone perfetto per Ronaldo in area che calcia però altissimo

Juve Atalanta 0-0: risultato e tabellino

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; McKennie, Bentancur, Arthur, Chiesa; Morata, Ronaldo. All. Pirlo. A disp. Pinsoglio, Buffon, Ramsey, Dybala, Alex Sandro, Rabiot, Bernardeschi, Da Graca, Dragusin, Frabotta, Portanova, Kulusevski

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Palomino; Romero, Djmsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Malinovskyi; Zapata. All. Gasperini. A disp. Rossi, Sportiello, Sutalo, Lammers, Muriel, Gomez, Mojica, De Paoli, Gyabuaa, Miranchuk, Diallo

Arbitro: Doveri di Roma 1