Juve a caccia di un attaccante: spunta l’idea Azmoun

Dopo l’infortunio di Chiesa, la Juve si vuole concentrare sull’acquisto di un attaccante: l’ultima pista porta ad Azmoun dello Zenit

Juve a caccia di rinforzi per l’attacco, con un nome nuovo entrato nei radar: Sardar Azmoun, secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, una pista che potrebbe riscaldarsi.

La punta iraniana dello Zenit San Pietroburgo è in scadenza di contratto 2022 e dunque potrebbe liberarsi subito a fronte di un conguaglio minimo. Sul giocatore mediorientale c’è anche la concorrenza dell’Atalanta che nelle scorse settimane aveva sondato il terreno per l’ingaggio a parametro zero.