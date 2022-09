Juve, Beltrame: «Contro il Benfica gara fondamentale»

Le parole di Beltrame in vista di Juve Benfica: «per la Juve si prospetta una gara difficile, la chiave sarà tutta nella concentrazione»

Stefano Beltrame ha parlato in esclusiva a Juventusnews24.com. Di seguito le sue parole sulla sfida contro il Benfica.

Come arriva al match di Champions con il Benfica?

«Arriva sicuramente in condizione. La Champions è una competizione a parte, dove arriva la carica e la motivazione giusta. Sarà una partita importantissima per il passaggio del turno e credo che la Juve andrà a giocarsela con la testa giusta, sapendo poi come ha detto Allegri che è da qui che passa la qualificazione agli ottavi».

Tu che la conosci bene, che squadra è questo Benfica?

«Quest’anno sta facendo molto bene, ha un allenatore forte e una squadra solida che gioca bene. Si è rinforzata sicuramente rispetto allo scorso anno, ha messo su una rosa tosta per tornare a vincere qui in Portogallo. Sono in buona condizione e naturalmente per la Juve si prospetta una gara difficile, la chiave sarà tutta nella concentrazione e nel non sbagliare quei piccoli dettagli che possono cambiare i 90 minuti».

CONTINUA A LEGGERE SU JUVENTUSNEWS24.COM