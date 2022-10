Juve, Benetti: «Allegri molto diverso da Pioli, meno attento»

L’ex Juve Benetti parla del tecnico bianconero, Allegri: «Distratto, meno attento: il calcio è più complesso di come sembra»

Romeo Benetti ha parlato alla Gazzetta dello Sport del tecnico della Juve, Allegri. Di seguito le sue parole.

«Era molto diverso rispetto a Pioli, direi meno attento. Sembrava che avesse qualcosa meno rispetto a lui. Pensava che fosse tutto facile, forse perché come giocatore non aveva avuto grandi difficoltà, ma il calcio è più complesso di come sembra perché è fatto di molte sfumature».

