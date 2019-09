Juve, parla Rodrigo Bentancur al termine della sfida con la Fiorentina: «Non una buona partita, il caldo non è una scusa»

Rodrido Bentancur, centrocampista della Juve, è intervenuto al termina della sfida contro la Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni:

«C‘era molto caldo ma non è una scusa. Non abbiamo fatto una buona partita, abbiamo strappato un punto ed è importante. Le parole di Sarri mi fanno piacere, ha molta fiducia in me. Devo aspettare il mio momento e fare sempre meglio. Atletico? Gara difficile, abbiamo sofferto l’anno scorso».