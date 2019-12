Juve, Bonucci si riposa: salterà la prima partita della stagione

Juve, Bonucci si riposa: il centrale bianconero a Leverkusen contro il Bayer salterà la prima partita della sua stagione

La prima volta stagionale di Bonucci. In panchina, dove con ogni probabilità siederà domani sera nell’ultima gara del girone di Champions League. La Juventus si presenterà infatti a Leverkusen col Bayer già sicura tanto della qualificazione quanto del primo posto.

Un buon motivo per Sarri per far rifiatare il suo difensore centrale, allora. Che, tra Juve e Nazionale, ha finora messo insieme 26 presenze consecutive. Senza fermarsi mai.