Juve, Brambati: «Può rimontare, ma solo se il Napoli rallenta»

Massimo Brambati ha parlato a TMW Radio sul possibile recupero della Juve nella corsa scudetto. Di seguito le sue parole.

«Non mi metto a dire che è fuori dai giochi, perché Allegri comunque sia, se recupera tutti e non si fanno più male, e rimette a posto le cose come nelle ultime partite, può rimontare. Certo, deve rallentare anche il Napoli, ma la Juve con tutti gli effettivi e con una condizione fisica buona, cosa che è mancata all’inizio, può tornare a dare fastidio lì davanti. Io pensavo potesse rimanere indietro e non che facesse questo recupero. E poi attenzione, ha la difesa meno battuta del campionato».