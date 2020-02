Juve Brescia, Chiellini tra i convocati: il difensore bianconero punta l’Inter

Juve Brescia, Chiellini torna tra i convocati. Il difensore andrà in panchina, l’obiettivo è recuperare per l’Inter

Giorgio Chiellini rientra nei convocati di Maurizio Sarri, ma rimarrà in panchina. Il difensore bianconero – come riportato da La Gazzetta dello Sport – vuole sostenere i compagni in vista della sfida con il Brescia.

Al momento il giocatore non è ancora al meglio della condizione, ma cercherà di recuperare in vista della sfida con l’Inter. Nel frattempo il capitano della Juventus si accomoderà in panchina per poter rimanere vicino alla squadra.