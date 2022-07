Juve, Canini: «Paredes è adatto al gioco di Allegri»

L’intervista esclusiva di Juventusnews24 a Michele Canini, ex compagno di Leandro Paredes, accostato in questi giorni alla Juve

Michele Canini, ex difensore con un lungo trascorso in Serie A (tra le altre ha vestito le maglie di Cagliari, Genoa e Atalanta) e compagno di squadra di un giovanissimo Paredes nel 2014 al Chievo, ha parlato ai microfoni di Juventusnews24. Di seguito le sue parole.

Il suo nome, ora, è accostato alla Juventus come possibile rinforzo in regia. Cosa darebbe il suo eventuale acquisto al centrocampo bianconero?

«Prima di tutto arriverebbe un giocatore che ha militato in squadre importanti. Poi porterebbe la sua personalità, la sua tecnica: può giocare davanti alla difesa, e in questo momento la Juve non ha quel tipo di geometrie in un centrocampo che con Pogba e Di Maria ha alzato il suo livello tecnico».

Altra curiosità: è un calciatore adatto per l’idea di gioco di Allegri?

«Sì, molto adatto. Soprattutto in quel ruolo, perché va alzare il livello tecnico, tattico e di personalità, che magari negli ultimi due anni alla Juventus è mancato proprio a centrocampo».

A proposito di Allegri. Tu che lo conosci bene (lo ha allenato dal 2008 al 2010 al Cagliari), quali pensi siano le sue motivazioni per la stagione che verrà dopo quanto fatto lo scorso anno?

«È in un club dove bisogna vincere, quindi nella sua testa passa questo desiderio di vittoria. Vuole dimostrare che è ancora uno dei migliori allenatori al mondo, e lo è, quindi vuole anche zittire alcune critiche a mio parere ingiuste. Come dicevo sempre a lui, testa bassa, lavorare e dimostrare. Conoscendolo non si sentirà sicuramente appagato per quanto ha fatto quindi vorrà smentire anche un po’ tutte le critiche che gli sono arrivate».

