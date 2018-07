Juve-Chelsea, quanti intrighi. Per Pjanic è asta a tre e spunta David Luiz

Intrighi di mercato tra Juventus e Chelsea. Proseguono i contatti per Rugani e Higuain. Spuntano Pjanic e David Luiz

Il futuro di Miralem Pjanic è ancora da decifrare. Il giocatore non ha voluto rispondere alle domande di mercato dopo l’incontro con il suo nuovo agente Fali Ramadani ma qualcosa bolle in pentola. Il procuratore è anche l’intermediario di mercato del Chelsea e proprio i Blues stanno cercando di convincere il centrocampista a sposare la causa di Maurizio Sarri. Il tecnico, nonostante l’arrivo di Jorginho, sogna un centrocampo di qualità e vorrebbe avere in squadra anche il bosniaco. La Juve considera il giocatore incedibile ma se dovessero arrivare 80-100 milioni tutto potrebbe cambiare.

Su Pjanic non c’è solo il Chelsea. Il centrocampista della Juventus fa gola anche al Manchester City e al Barcellona e si preannuncia una maxi-asta a tre per convincere l’ex Roma ad andare via dalla Juventus. Intanto proseguono i contatti tra i bianconeri e i Blues per Rugani e Higuain: le due operazioni sono state avviate e, salvo sorprese, diventeranno definitive nei prossimi giorni o nelle prossime settimane. E’ spuntato il nome di David Luiz come possibile contropartita da inserire nell’affare Rugani ma il nome del brasiliano non sembra scaldare la Vecchia Signora.