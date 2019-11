Juve, Chiellini rivela: «Da piccolo tifavo Milan, ma adesso…»

Juve, la rivelazione di Chiellini: «Da piccolo tifavo Milan, adesso non c’è nessuno più juventino di me. Ibra il più difficile da marcare»

Giorgio Chiellini, giocatore della Juve, ha risposto alle domande degli Junior Member. Ecco le curiosità rivelate dal capitano bianconero:

«Ero tifoso del Milan, purtroppo, poi sono migliorato, crescendo sono diventato più intelligente. Ed era Maldini il mio preferito. Io ho un fratello gemello, lui era juventino e non potevo tifare la sua stessa squadra. Ora non c’è nessuno più juventino di me. Attaccante più difficile da marcare? Tolti Messi e Ronaldo, dico Ibrahimovic».