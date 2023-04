Juventus, Cuadrado: «Questa è la mia seconda casa, vincere…»

Le parole di Juan Cuadrado, esterno della Juventus, sulla sua esperienza in bianconero. Tutti i dettagli sul colombiano

Juan Cuadrado ha parlato ai microfoni di Sky Sport dei suoi anni alla Juventus.

PAROLE – «Sono cresciuto alla Juve come persona, come padre. Mi piace la tranquillità di Torino, è la mia seconda casa. Qui vincere è tutto: campionati, titoli, è nel DNA di questo club. Ogni giocatore ne è consapevole quando è qua. La mia avventura è stata emozionante. Abbiamo raggiunto la finale di Champions, ci siamo andati vicini in altre occasioni».

LEGGI ALTRO SU JUVENTUSNEWS24