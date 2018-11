La Juventus riporterà a Torino Arturo Vidal? I bianconeri sarebbero sulle tracce del centrocampista del Barcellona, ex juventino

Pirlo–Pogba–Vidal. Il trio di centrocampo tra i più forti in Europa ha vestito la maglia della Juventus. Pogba è andato via, accettando l’offerta della sua ex squadra, il Manchester United. King Arthur ha accettato la proposta del Bayern Monaco mentre Andrea Pirlo si è ritirato e ha appeso le scarpe al chiodo. I bianconeri ripensano a quel centrocampo e pensa a una clamorosa operazione amarcord. La Juve segue Paul Pogba e non chiude le porte a un ritorno in bianconero ma segue anche Arturo Vidal.

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti da Le10Sports, il centrocampista cileno potrebbe lasciare il Barcellona a causa dello scarso feeling con il tecnico Valverde. Il giocatore è sceso in campo per un totale di 367 minuti ed è partito titolare solo 3 volte su 17 e mai in Champions. Re Artù, in gol nel match perso ieri dal Barcellona contro il Betis, starebbe pensando a un nuovo trasferimento, già a gennaio e la Juventus potrebbe essere la sua prossima destinazione. I bianconeri hanno un piano: Paratici potrebbe lasciare la strada spianata al Barça nella corsa a Rabiot in cambio di un prezzo favorevole per Vidal.