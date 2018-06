La Juventus continua a muoversi per rinforzare il centrocampo. In attesa di Emre Can, i bianconeri lavorano per Milinkovic-Savic e Pogba

La Juventus cerca un nuovo centrocampista dopo Emre Can. Il calciatore tedesco arriverà la prossima settimana a Torino per firmare ma Marotta e Paratici lavorano per un nuovo grande colpo in mediana. Secondo Tuttosport sono due gli obiettivi sensibili dei bianconeri: Sergej Milinkovic-Savic e Paul Pogba. Sergej ha due anni in meno rispetto a Paul ma entrambi hanno caratteristiche molto simili e potrebbero aggiungere ulteriore fisicità alla mediana di Max Allegri che negli ultimi 4 anni ha cambiato spesso e volentieri volto.

L’arrivo di Fred a centrocampo potrebbe accorciare i tempi per la cessione di Pogba: il francese è in rotta con Mourinho e vuole andare via dallo United. Servono 60-65 milioni di euro ma il problema principale è legato all’ingaggio da oltre 10 milioni: il Polpo dovrebbe ridursi l’ingaggio per tornare in bianconero. Il problema di Milinkovic-Savic invece è l’opposto: l’ingaggio non sarebbe un problema ma ci sono dei problemi per pagare il cartellino. Lotito chiede 120-130 milioni di euro e la Juve lavora per abbassare l’esborso economico, magari inserendo delle contropartite tecniche come ad esempio Rugani e Pjaca ma gli agenti dei due bianconeri hanno escluso questa ipotesi.