Juve, due ritorni col Sassuolo: riecco Bonucci e Locatelli

Juve Sassuolo Coppa Italia: Allegri ritrova due pedine importanti come Locatelli e Bonucci per la sfida di giovedì sera

Giovedì la Juventus scenderà nuovamente in campo all’Allianz Stadium per la gara contro il Sassuolo valevole per i quarti di finale di Coppa Italia.

Allegri ritroverà due pedine importanti: si tratta di Leonardo Bonucci, che rientra dopo i problemi fisici che lo hanno costretto a saltare gli ultimi impegni, e Manuel Locatelli, rientrante dopo la squalifica.