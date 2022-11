Juve, i tifosi sognano Lapo Elkann e Del Piero in dirigenza

I tifosi della Juve osservano l’evolversi della situazione CdA e intanto sognano Elkann e il ritorno in società di Del Piero

Terremoto in casa Juve, dove si sta cercando di fare chiarezza dopo le clamorose dimissioni presentate dal Cda nella serata di ieri a causa delle indagini dovute all’Inchiesta Prisma.

Come riporta il Corriere dello Sport, i tifosi bianconeri ora sperano per il nuovo corso l’arrivo di Lapo Elkann e il ritorno di Alessandro Del Piero. Oltre a loro molti sostenitori della Juve sperano nel “Ritorno del Principe” Marchisio e anche di Chiellini. Invocato anche Conte sulla panchina per “salvare la squadra“.

