Juve, il Napoli non molla Koulibaly: due strade per l’acquisto

Il Napoli non molla Kalidou Koulibaly: due strade per il futuro del senegalese, individuato dalla Juve come obiettivo per la difesa

Sky Sport ha fatto il punto sul futuro di Kalidou Koulibaly, difensore che piace molto alla Juventus. Il Napoli, al momento, non ha alcuna intenzione di cedere il senegalese, tantomeno ad una rivale.

De Laurentiis e Spalletti farebbero carte false per tenerlo, ma c’è sempre il rischio che il giocatore possa spingere per andare via. Per i bianconeri due soluzioni: sperare che il giocatore vada a scadenza o presentare un’offerta da 40 milioni che convinca anche gli azzurri.