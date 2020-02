Juve Inter, annullata la conferenza stampa di Conte

Juve Inter, Antonio Conte non parlerà in conferenza stampa alla vigilia del match contro i bianconeri per l’emergenza Coronavirus

Come riporta l’ANSA, è annullata la conferenza di Antonio Conte alla vigilia di Juve-Inter, così come quella di Stefano Pioli in presentazione della sfida contro il Genoa a San Siro.

Sono gli effetti dell’emergenza legata al Coronavirus che continuano a condizionare il calcio, decisioni prese dai due club nel rispetto delle misure adottate nei giorni scorsi dal Governo. Il tecnico nerazzurro parlerà solo ai canali ufficiali del club.