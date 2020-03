Juve Inter, Sarri sorride: Chiellini rientra in gruppo

Giorgio Chiellini è rientrato in gruppo: buone notizie per il difensore della Juve in vista della partita contro l’Inter

Nella giornata di ieri, Giorgio Chiellini ha svolto una seduta personalizzata alla Continassa, proseguendo nel lavoro specifico attuato già nel pomeriggio di mercoledì.

Oggi la bella notizia per Maurizio Sarri. Il capitano della Juve, infatti, è tornato ad allenarsi regolarmente insieme ai compagni. Buone notizie per Chiellini in bista del derby d’Italia, in programma domenica sera all’Allianz Stadium.