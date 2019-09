Juve, la ricetta di Sarri: «Leggere subito la posizione di Ronaldo» – VIDEO

Juve, la ricetta di Sarri per migliorare in fretta: «Dobbiamo riuscire a leggere subito la posizione in campo di Ronaldo»

Questione, anche, tattica. Passa anche da qualche accorgimento di questa natura la crescita della Juventus di Sarri, che ieri ha centrato i tre punti all’Allianz Stadium con il Verona ma non ha convinto fino in fondo.

Ne è certo il tecnico Sarri, soprattutto quando si parla di fase di non possesso. «Dobbiamo riuscire a leggere subito la posizione di Ronaldo, per capire se difendere a tre o a quattro in mezzo al campo».