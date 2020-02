Nonostante la sconfitta contro l’Hellas Verona Cristiano Ronaldo segna per la decima partita consecutiva in serie A

Decima partita consecutiva in gol. Cristiano Ronaldo non si ferma come la sua Juventus, anzi va “in doppia cifra”: la rete del momentaneo vantaggio al Bentegodi ha fatto segnare l’ennesimo record del giocatore lusitano, in gol per il decimo incontro consecutivo nel massimo campionato. Venti le reti messe a segno, al momento il portoghese non ha nessuna intenzione di fermarsi. La caccia ad Immobile è aperta.