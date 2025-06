Juve-Manchester City: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Camping World Stadium la sfida del Mondiale per Club Juve-Manchester City: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al Camping World Stadium di Orlando si giocherà la gara valevole per la terza giornata della fase a gironi del Mondiale per Club tra Juve-Manchester City. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Savona, Kelly; Costa, Thuram, McKennie, Cambiaso; Conceição, Yildiz; Kolo Muani. Allenatore: Igor Tudor.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Nunes, Dias, Gvardiol, Ait-Nouri; Rodri, Reijnders; Cherki, Bernardo Silva, Marmoush; Haaland. Allenatore: Pep Guardiola.

Orario e dove vederla in tv

Juve-Manchester City si gioca alle ore 21:00 di giovedì 26 giugno per la terza giornata della fase a gironi del Mondiale per Club. Verrà trasmessa in chiaro su Canale 5 e gratuitamente in streaming su DAZN tramite il sito ufficiale o sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone.

Clicca qui per scoprire tutte le partite stasera in diretta e gli orari su CalcioNews24!