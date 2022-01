Juve Napoli, azzurri in partenza per Torino: volo in programma alle 18

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Juve Napoli: azzurri in direzione Torino! La formazione partenopea è pronta per volare alla volta del Piemonte

Come riferito da Sky Sport, il Napoli, dopo aver lasciato lo Stadio Diego Armando Maradona in pullman, è pronto per partire per la trasferta di Torino contro la Juve, in programma domani all’Allianz Stadium.

Gli azzurri, che hanno ricevuto il via libera dall’Asl Napoli 1, o sono pronti ad imbarcarsi con un charter in partenza da Capododichino. Volo programmato alle 18