Juve, Paolucci difende Allegri: «Serve tempo»

le parole dell’ex juventino Paolucci sulla situazione di Allegri: «Chi ha vinto sa come si fa, gli serve ancora tempo»

Michele Paolucci ha parlato in esclusiva a Juventusnews24.com. Di seguito le sue parole su Allegri.

Si complica la posizione di Allegri dopo il Benfica. Ritiene che serva una svolta immediata o il tecnico meriti ancora fiducia?

«Allegri ha vinto tanto, quindi ognuno può dire la sua ma sicuramente sa come si fa. Gioca un calcio diverso da quello di Spalletti, o di Klopp e Guardiola, però i dirigenti della Juve quando l’hanno ripreso questo lo sapevano. Io penso che chi ha vinto sa come si fa, servirà un po’ di tempo, anche perché non ha ritrovato la Juve che ha lasciato. Sono convinto che abbia le qualità per riportare trofei a Torino, sicuramente qualche trofeo a Torino tornerà».

