Hanno Detto
Juve, Spalletti nel pre gara: «I miei calciatori fino a questo momento qui hanno dimostrato di essere uomini che diventano poi squadra»
Juve, le dichiarazioni di Luciano Spalletti nel pre partita della sfida di Champions League contro il Galatasaray. Le parole
Tra le partite di oggi dei playoff di Champions c’è Galatasaray-Juventus. Luciano Spalletti, tecnico della Juve, è intervenuto nel prepartita della sfida valida per i playoff di Champions League 2025/2026 contro il Galatasaray. Queste le dichiarazioni rilasciate a Sky.
AMBIENTE – «Tutto sempre incandescente, tutto sembra bruciare. Devo essere quello che ci vuole in questo momento qui, ci sarà da avere il coraggio giusto»
Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV
SQUADRA – «I miei calciatori fino a questo momento qui hanno dimostrato di essere uomini che diventano poi squadra, è la cosa migliore che un allenatore possa ricevere dal suo gruppo»
INTER JUVE – «Ci siamo già lasciati quello che è stato. Noi andiamo a giocarci il futuro con le partite di stasera, non con quello che è successo l’altro giorno»
LEGGI LE PAROLE INTEGRALI DI SPALLETTI SU JUVENTUSNEWS24
Per vedere la Champions in TV basta abbonarsi a NOW: in questo momento l’abbonamento annuale è in sconto al prezzo di 19,99€ al mese. In alternativa, si può optare per quello mensile a 29,99€ al mese.
Ultimissime
video
Conferenza stampa Spalletti alla vigilia di Galatasaray Juve: «La simulazione offende il calcio e il professionista. Se convocherei Bastoni in Nazionale…» – VIDEO
Conferenza stampa Spalletti alla vigilia di Galatasaray Juve: le parole verso l’andata dei playoff di Champions League 2025/26 Luciano Spalletti...