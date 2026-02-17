Juve, Spalletti nel pre gara: «I miei calciatori fino a questo momento qui hanno dimostrato di essere uomini che diventano poi squadra»

Juve, le dichiarazioni di Luciano Spalletti nel pre partita della sfida di Champions League contro il Galatasaray. Le parole

Tra le partite di oggi dei playoff di Champions c’è Galatasaray-Juventus. Luciano Spalletti, tecnico della Juve, è intervenuto nel prepartita della sfida valida per i playoff di Champions League 2025/2026 contro il Galatasaray. Queste le dichiarazioni rilasciate a Sky.

AMBIENTE – «Tutto sempre incandescente, tutto sembra bruciare. Devo essere quello che ci vuole in questo momento qui, ci sarà da avere il coraggio giusto»

SQUADRA – «I miei calciatori fino a questo momento qui hanno dimostrato di essere uomini che diventano poi squadra, è la cosa migliore che un allenatore possa ricevere dal suo gruppo»

INTER JUVE – «Ci siamo già lasciati quello che è stato. Noi andiamo a giocarci il futuro con le partite di stasera, non con quello che è successo l’altro giorno»

