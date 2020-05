Juve, Pjanic può partire: ecco perché si può fare con il PSG

La Juventus potrebbe cedere Miralem Pjanic. Il centrocampista piace al PSG e al Barcellona: le ultimissime notizie

Miralem Pjanic non è considerato un incedibile per la Juventus e secondo il Corriere dello Sport, potrebbe lasciare la Juventus. Il centrocampista bosniaco doveva essere un punto di forza della Juve di Sarri ma non è insostitubile per Sarri.

Su di lui c’è il PSG, con Leonardo che è intenzionato ad affidargli la regia della squadra francese. Il giocatore, che piace anche al Barça, sarebbe disposto a cambiare aria. Guadagna 6,5 milioni e la Juve non direbbe di no al suo trasferimento, magari in cambio di Icardi. La Juve potrebbe cedere uno dei suoi giocatori più importanti, ma solo se ne valesse veramente la pena, provando poi a ringiovanire il reparto mediano.