Juve, Pogba in volo verso Torino con l’hashtag #PogAlmostBack

Paul Pogba sta volando in direzione Torino per la firma con la Juve e sui social lancia l’hashtag #PogAlmostBack

Dopo l’arrivo di Angel Di Maria, l’attesa in casa Juventus è tutta per Paul Pogba. Il centrocampista francese è già in volo per Torino e atterrerà nel pomeriggio in Italia.

L’ex Manchester United ha pubblicato su Instagram le immagini del suo volo verso Torino, lanciando un nuovo hashtag: «PogAlmostBack». La Juventus lo aspetta.