Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le prime parole da bianconero

Adrien Rabiot, nuovo colpo di mercato della Juve, ha parlato in conferenza, presentandosi così a stampa e tifosi. Ecco le sue parole: «Ci sono stati contatti con la Juve in altre occasioni ma era un altro periodo della mia vita, oggi secondo me era arrivato il momento giusto».

Ancora Rabiot: «Buffon? Ho parlato con lui e la sua opinione ha avuto un ruolo importante nella mia scelta».

