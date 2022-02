Juve, Ravanelli: «Kulusevski diventerà un grandissimo. Scudetto? Ecco chi vince»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Ravanelli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare di Kulusevski e lotta scudetto. Le parole dell’ex Juve

KULUSEVSKI – «Mi ha sorpreso positivamente quando era al Parma. Alla Juve non ha trovato la continuità che tutti si aspettavano. Il campionato italiano è sottoallenato e in Inghilterra avrà la possibilità di maturare e diventare un grandissimo calciatore, ne sono certo».

SCUDETTO – «Secondo me il Milan vincerà lo scudetto. Nelle difficoltà ha dato dimostrazione di essere grande squadra e avere fame. L’ho detto dopo il derby, secondo me non perderà più una partita da qui alla fine. Ha talmente tanta voglia che fa paura».

