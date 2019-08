Juve, Ronaldo: «Infortunio Euro 2016? Avevo preso una botta…» – VIDEO

Cristiano Ronaldo torna a parlare dell’infortunio al ginocchio accusato nella finale di Euro 2016 con il Portogallo- VIDEO

Il Portogallo riuscì a trionfare agli Europei del 2016 nonostante l’infortunio al ginocchio accusato in finale da Cristiano Ronaldo, che lo ha costretto ad uscire. CR7 torna a parlarne ai microfoni di Dazn.

«Non l’ho mai detto in un’intervista ma in quella settimana sentivo che il ginocchio aveva preso una botta o qualcosa e mi sentivo un po’ debole. In quella settimana non sentivo il ginocchio al 100%, forse avevo preso una botta o calciato male il pallone. E dopo che presi quel colpo sentii che era finita».