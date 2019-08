Juve, Ronaldo: «Mi identifico con la Champions League. Spero…» – VIDEO

Cristiano Ronaldo spiega quanto la Champions League significhi per lui e illustra i suoi obiettivi in Europa con la maglia della Juve – VIDEO

Cristiano Ronaldo ha parlato nel corso dell’intervista a Dazn della Champions League, trofeo che ha avuto il piacere di sollevare ben 5 volte. Il campione lusitano vuole ripetersi con la Juve. Ecco le sue dichiarazioni.

«È difficile vedere un giocatore completo nel calcio di oggi e io mi considero completo, non mi manca niente. Gioco bene con entrambi i piedi e con la testa, sono felice e forte. So di essere un giocatore completo. Il calcio mi ha dato molto, molte gioie, è difficile dimenticare momenti del genere. Penso a cosa ho fatto e a cosa continuerò a fare, non lo dimenticherò. Pochi giocatori hanno vinto cinque Champions ed è per questo che identifico me stesso con questa competizione. Spero di vincere ancora più Champions League»