Juve Salernitana, la moviola dei quotidiani: «Buco clamoroso di Marcenaro»

Il quotidiani sportivi hanno analizzato gli episodi da moviola di Juve-Salernitana, in particolare il gol annullato a Milik

I quotidiani in edicola oggi analizzano gli episodi da moviola di Juve-Salernitana, che continuano a fare tanto discutere.

Giusti i rigori assegnati alle due squadre, anche se Marcenaro se ne perde colpevolmente uno. Occhi puntati però sul gol annullato a Milik, sul quale Sky misura le linee, confermando che Candreva teneva in gioco tutti. In ogni caso Bonucci non va ad impattare sul pallone o a dar fastidio a Sepe ma, anzi, viene lui stesso trattenuto da Daniluc in quella posizione. Buco clamoroso per i quotidiani.

