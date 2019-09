Juve, Sarri: «Bene a livello caratteriale, ma serve più coraggio» – VIDEO

Juve, Sarri contento a metà dopo il successo sul Verona: «Bene a livello caratteriale, ma ci serve più coraggio»

Soddisfatto per i tre punti, certo, non altrettanto per una prestazione che non ha impressionato. Così il tecnico Maurizio Sarri a margine del 2-1 con cui la Juventus ha superato in casa il Verona.

Per l’ex manager del Chelsea l’aspetto positivo di giornata è rappresentato dalla reazione della squadra all’iniziale svantaggio: «Abbiamo fatto bene a livello caratteriale, ma in campo serve più coraggio», ha ammonito.