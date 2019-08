Juve, Sarri: «Dobbiamo tagliare sei giocatori. Dybala? Posso anche parlarci ma poi…»

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida persa contro l’Atletico Madrid. Le sue parole

Dopo la sconfitta contro l’Atletico Madrid in ICC, Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa. Tema centrale delle sue parole il mercato con Dybala e Higuain protagonisti principali. Le sue parole.

SUL MERCATO – «Posso fermarvi? A volte quando vi leggo mi meraviglio, leggendo le scelte di Sarri o di Paratici. Avete idea della rosa della Juve? Deve fare sei tagli per la lista Champions, nessuno l’ha mai detto. Dobbiamo tagliare sei giocatori dalla lista Champions della rosa attuale, questo ci mette in difficoltà. Magari abbiamo soluzioni in testa, ma se il mercato non ci viene incontro è inutile averle in testa. Gli ultimi venti giorni di mercato saranno difficili, è una situazione difficile e imbarazzante perchè rischiano di restare fuori giocatori di altissimo livello»

SE HA PARLATO CON DYBALA – «Posso anche parlarci, ma il mercato va in una certa direzione, quello che dico io conta zero. Sei vanno tagliati, dipende dal mercaot. Io vorrei tenerli tutti, ma il problema è che un solo giocatore è cresciuto nel club. La nostra rosa in Champions sarà di 22 giocatori».

