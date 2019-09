Juve, Sarri: «Matuidi sta disputando un grande inizio di stagione» – VIDEO

Juve, Sarri loda il suo talismano in mezzo al campo: «Matuidi sta disputando un grande inizio di stagione»

Nell’avvio di stagione della Juventus c’è chi sta sorprendendo in positivo. Elementi che, in estate, si riteneva potessero risultare avulsi al calcio di Sarri. Come Khedira. Come, soprattutto, Matuidi.

Il francese in questo momento è imprescindibile nel centrocampo dell’ex manager del Chelsea. «Quando giocherà Rabiot? Matuidi sta disputando un grande inizio di stagione e va sfruttato. Arriverà il momento in cui lo stato di forma dei due si invertirà».