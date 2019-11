Juve, Sarri scherza dopo il successo contro il Torino: «Il mio primo derby? Ma va, quelli con la Sangiovannese…»

Trapela buon umore in casa Juventus, dopo la vittoria firmata De Ligt nel derby. Una partita sempre insidiosa nel calendario bianconero, soprattutto quando la sfida viene celebrata in “trasferta” al Grande Torino.

E anche Sarri, in conferenza stampa, dopo i tre punti può lasciarsi andare ad una liberatoria battuta in tema di stracittadine. «Il mio primo derby? Ma va, ho vissuto quelli con la Sangiovannese che per un toscano come me rappresentano una cosa seria…»